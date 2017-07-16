«Спартак» купит нападающего сборной России за 1 млн евро

Столичный футбольный клуб «Спартак» намерен заплатить за нападающего «Рубина» и сборной России Максима Канунникова сумму отступных, указанную в его контракте. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, приближенный к казанскому клубу.

В сезоне 2014/2015 года Канунников перешел в «Рубин» из «Амкара». В контракт, заключенный с форвардом, был добавлен пункт, по которому выкупить его можно было за 1 млн евро.

По информации источника, Максим Канунников уже в понедельник, 17 июля, официально оформит свои отношения со «Спартаком».

26-летний форвард в прошлом сезоне отыграл за «Рубин» в 22 матчах чемпионата и забил 7 голов. По количеству забитых мячей в «Рубине» Максим Канунников уступил только бразильцу Жонатасу.