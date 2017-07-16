Макрон заявил о новом уровне сотрудничества с Россией в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после переговоров в Версале с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудничество между Москвой и Парижем по сирийскому вопросу кардинальным образом изменилось. Об этом сообщает издание Journal du Dimanch.

«Я остаюсь непреклонен в вопросе химического оружия. Если оно будет использовано, я отвечу», — сказал он. «Но я заметил, что с момента встречи [с Путиным] в Версале, мы продвинулись по этим двум вопросам. Сотрудничество между нашими службами по этим вопросам совершенно изменилось», — подчеркнул Макрон.

При этом он пояснил, что не считает отстранение президента Сирии Башара Асада обязательным условием урегулирования кризиса, приоритетом для него является «восстановление этого региона путем борьбы с терроризмом».

Макрон также потребовал предоставить доступ гуманитарным конвоям для спасения мирных жителей Сирии в зоне боевых действий.