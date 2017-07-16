Мария Максакова заявила о начале «травли Серебренникова»

Бывший депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова, вдова экс-депутата Дениса Вороненкова, выразила мнение, что в России в отношении режиссера Кирилла Серебренникова «началась травля». Об этом она сообщает «Радио Свобода».

В интервью радиостанции Максакова рассказала, что они с Серебренниковым были в очень хороших отношениях. «Кирилл мне импонирует как человек, как правдолюбивый, высокопрофессиональный гражданин. У него очень ясная гражданская позиция. Он не какой-то ярый оппозиционер. Он такую всегда выбирал позицию: пока не мешали делать добро, он делал добро, сеял разумное, доброе, вечное», — заявила Максакова. Она добавила, что в истории с Серебренниковым есть два фактора: «равнодушие и страх, которые в совокупности порождают подлость».

Также в интервью Максакова рассказала, как министр культуры РФ Владимир Мединский требовал от интеллигенции подписывать письма в поддержку действий российских властей в отношении Украины. При этом она не уточнила, когда именно это происходило.

По ее словам, Мединский «потребовал от интеллигенции, чтобы она подписала очередное "письмо пятисот" в поддержку действий президента в Украине, я была просто в бешенстве». «Я стала спрашивать: а зачем, если и так поддержка населения 86%? Когда-нибудь все равно изменится риторика и политика, но вы же сами себя оскопляете, вы лишаете себя тех людей, которые могли бы в дальнейшем стать послами доброй воли и быстрее это все урегулировать», — заявила Максакова. Она высказала мнение, что целью таких открытых писем было «вымарать во всем 500 человек».