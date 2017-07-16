КНДР отказалась обсуждать с США ядерную и ракетную программы

КНДР не cобирается обсуждать c США свои ядерные и ракетные программы до тех пор, пока Вашингтон «не прекратит вражескую политику» по отношению к Пхеньяну. Об этом говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении, которое цитирует РИА Новости.

«США должны осознать тот факт, что пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда», — цитирует агентство текст заявления.

В Пхеньяне также подчеркнули, что «бандитские попытки» США мобилизовать целую планету на участие в кампании против КНДР никогда не сработают в мире. «Разговоры о "глобальных действиях", обвиняя суверенное государство в обладании возможностями самообороны, являются живым проявлением силовой политики в стиле президента США Дональда Трампа, предназначенной для преследования интересов США путем жертвования чужих. Это просто последняя отчаянная попытка тех, кто потерял самообладание, пораженный стратегическим положением КНДР», — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты могут применить военную силу против Северной Кореи, если сочтут это необходимым. Хейли подчеркнула, что США «не стремятся к конфронтации на Корейском полуострове» и предпочли бы решить проблему КНДР дипломатическим путем, но, по ее словам, последние действия руководителей республики — испытания межконтинентальных баллистических ракет — «закрывают возможности дипломатического решения проблемы».