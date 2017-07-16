Рейтинг Трампа стал самым низким для президентов США за последние 70 лет

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа составляет 36%, что является самым низким показателем за последние 70 лет для президентов, проработавших полгода. Такие результате показал совместный опрос телеканала ABC News и газеты Washington Post.

Показатели предыдущих президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего спустя полгода работы были на уровне 59%.

Неодобрение деятельности Трампа на посту главы Белого дома выразили 58% респондентов. Таким образом, уровень поддержки президента опустился на 6 пунктов по сравнению с рейтингом после 100 дней президентства.

43% респондентов одобрили инициативы Трампа в области экономике, 41 процент высказались против этих решений, а остальные воздержались. Более половины (55%) опрошенных посчитали, что действующий президент не добился успеха в поставленных им целях. Прогресс в этом вопросе увидели только 38 процентов опрошенных граждан США.

В середине мая рейтинг одобрения Дональда Трампа американцами показывал рекордно низкий уровнь со дня инаугурации 20 января. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos. По данным опроса, который прошел 12-16 мая 2017 года, президента поддерживали 38% совершеннолетних граждан США.

В середине марта деятельность президента США одобряли 37% опрошенных компанией Gallup американцев, что также являлось минимальной отметкой за все время, прошедшее с его вступления в должность.