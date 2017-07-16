В ДНР рассказали о человеческом жертвоприношении украинских солдат Перуну

Группа украинских военнослужащих в Донецкой области принесла в жертву языческому богу Перуну местного жителя, который считался пропавшим без вести. Об этом по информации телеканала «Звезда» рассказал журналистам официальный представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Группа военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, ранее входивших в националистическое движение „Правый сектор“ (запрещена в России) и исповедующих славянское язычество, отмечая древнеславянский праздник „Выбор жертвы Перуну“ в одной из лесных зон населенного пункта Первомайское вблизи Авдеевки соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича 1979 года рождения», — сообщил Басурин. «Проведение данного праздника сопровождается жертвоприношением рабов из числа захваченных в плен врагов», — добавил он.

До этого Эдуард Басурин поведал журналистам о прибытии к линии разграничения на юго-востоке Украины «снайперов-ведьм». Речь шла о женщинах-снайперах из разных стран. Их жертвой на момент заявления стал один военнослужащий вооруженных сил ДНР.

Ранее в июле стало известно, что бойцы полка Национальной гвардии Украины «Азов» под Донецком организовали святилище Перуна, приурочив это к победе древнерусского князя Святослава над хазарами в X веке.