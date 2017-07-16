«НТВ» в прямом эфире покажет встречу Путина со школьниками

Телеканал «НТВ» покажет в прямом эфире встречу президента России Владимира Путина со школьниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Об этом сообщается в твиттере телеканала.

Передача получила название «Недетский разговор с Владимиром Путиным». Она выйдет 21 июля.