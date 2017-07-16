16 июля 2017, 20:39
«НТВ» в прямом эфире покажет встречу Путина со школьниками
Телеканал «НТВ» покажет в прямом эфире встречу президента России Владимира Путина со школьниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Об этом сообщается в твиттере телеканала.
Передача получила название «Недетский разговор с Владимиром Путиным». Она выйдет 21 июля.
Путин ответит на вопросы детей со всей России! #НедетскийРазговор с президентом — 21 июля на НТВ. Задай свой вопрос: https://t.co/ZBBuW5aX3z pic.twitter.com/NbUN5LN6eK— НТВ (@ntvru) 16 июля 2017 г.
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