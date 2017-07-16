СМИ узнали о трате Трампом на юристов почти 700 тысяч долларов

Представители команды президента США Дональда Трампа потратили около 678 тысяч на юридические консультации за период с апреля по июнь 2017 года. Об этом пишет Politico со ссылкой на финансовую статистику.

Как отмечает издание, расходы Трампа на юристов значительно выросли в связи с расследованием его якобы существующих «связей с Россией».

Только за первые три месяца текущего года расходы на юридические услуги составили примерно 249 тысяч долларов. Всего же с начала кампании команда Трампа потратила на эти цели 4,5 млн долларов.