16 июля 2017, 19:57
СМИ узнали о трате Трампом на юристов почти 700 тысяч долларов
Представители команды президента США Дональда Трампа потратили около 678 тысяч на юридические консультации за период с апреля по июнь 2017 года. Об этом пишет Politico со ссылкой на финансовую статистику.
Как отмечает издание, расходы Трампа на юристов значительно выросли в связи с расследованием его якобы существующих «связей с Россией».
Только за первые три месяца текущего года расходы на юридические услуги составили примерно 249 тысяч долларов. Всего же с начала кампании команда Трампа потратила на эти цели 4,5 млн долларов.
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