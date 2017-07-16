У президентского дворца в Варшаве прошла акция против судебной реформы

Перед президентским дворцом в Варшаве прошла акция протеста против судебной реформы, которая подразумевает фактическое подчинение польских судов министерству юстиции. В митинге приняли участие сотни протестующих, как минимум 31 человек был задержан полицией. Об этом сообщает украинская редакция Deutsche Welle.

Организаторами протестов стали левые оппозиционные партии, а также гражданские комитеты.

To, co proponuje Ziobro, to nie - potrzebna - naprawa sądownictwa. To atak na gwarancje uczciwych wyborów. Panie prezydencie, chcemy weta! pic.twitter.com/3vriQmem0I — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) 15 июля 2017 г.

Участники акции скандировали лозунг «Свобода, равенство, демократия!» У некоторых в руках были транспаранты с надписями: «Руки прочь от судов» и «Мы не сдадим своих прав».

Собравшиеся перед президентским дворцом в потребовали от главы республики Анджея Дуды наложить вето на законопроект о судебной реформе. Этот документ наделяет депутатов и министра юстиции полномочиями назначать судей без консультаций с представителями судебной системы.

Представители правящей партии утверждают, что реформа необходима из-за коррумпированности существующей системы. Оппозиция же указывает на то, что нововведения нарушают прописанный в Конституции принцип разделения властей.