У президентского дворца в Варшаве прошла акция против судебной реформы

Перед президентским дворцом в Варшаве прошла акция протеста против судебной реформы, которая подразумевает фактическое подчинение польских судов министерству юстиции. В митинге приняли участие сотни протестующих, как минимум 31 человек был задержан полицией. Об этом сообщает украинская редакция Deutsche Welle.

Организаторами протестов стали левые оппозиционные партии, а также гражданские комитеты.

To, co proponuje Ziobro, to nie - potrzebna - naprawa sądownictwa. To atak na gwarancje uczciwych wyborów. Panie prezydencie, chcemy weta! pic.twitter.com/3vriQmem0I