СМИ сообщили о задевшем хвостом ВПП самолете во «Внуково»

Пассажирский лайнер Boeing 737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу (ВПП) при посадке во «Внуково». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах столичного региона.

После этого экипаж отправил самолет на второй круг и в итоге сумел благополучно посадить лайнер. Уточняется, что самолет прибыл в Москву из Петропавловска-Камчатского. По данным собеседника агентства, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.

Официальной информации о случившемся во «Внуково» пока нет.