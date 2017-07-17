В Минздраве предложили запретить продажу спиртного в выходные дни

Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава РФ выступил с предложением включить в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положение о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни, пишут «Известия».

В ГНИЦПМ пояснили свою инициативу тем, что предпринимаемых сейчас шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, по мнению ученых института, недостаточно, в частности, «отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни».

В пресс-службе ГНИЦПМ «Известиям» заявили: «Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами». В Минздраве, в свою очередь, отметили: «Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе».

В настоящее время у властей регионов есть полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции. Однако на практике регионы редко ограничивают продажи алкоголя на два выходных дня – обычно лишь сокращают время продаж алкоголя, запрещают его реализацию в праздничные дни.

При этом в Чукотском автономном округе действуют самые серьезные ограничения розничной продажи алкоголя в стране: в ряде сел региона невозможно купить спиртное от одного до шести дней в неделю, а в селе Краснено Анадырского муниципального района алкоголь вообще не продают.