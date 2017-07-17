Минздрав объяснил предложение запретить продажу алкоголя по выходным

Предложение запретить в стране продажу спиртного по выходным вызвано высокой смертностью от алкоголя среди трудоспособного населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. генерального директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава Сергея Бойцова.

Ранее «Известия» сообщили, что в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разрабатывает Минздрав, может появиться предложение запретить продажу спиртного в выходные дни.

«Что касается ограничения продажи спиртного, эта мера вынужденная, потому что, хотим мы того или нет, уровень смертности среди трудоспособного населения – в первую очередь, связанный с избыточным потреблением алкоголя – все равно остается очень высоким. Несмотря на то, что в течение последних лет действительно произошло уменьшение количества таких смертей на фоне уменьшения потребляемого алкоголя», — сказал Бойцов.

Он отметил, что все равно, «если говорить о так называемых сердечно-сосудистых смертях в возрасте 40-60 лет у мужчин, то, по неоднократно проведенным исследованиям, около трети из них ассоциировано с пагубным потреблением алкоголя и высоким содержанием на момент смерти алкоголя в крови».

До тех пор, пока в России избыточное потребление крепкого алкоголя не перестанет считаться национальной традицией, придется принимать жесткие ограничительные меры в отношении спиртного, подчеркнул Бойцов.

По федеральному закону продажа алкоголя в стране разрешена с 8 утра до 11 вечера, но местные власти могут ужесточать эти ограничения. Так, в Чечне купить спиртное можно только два часа в сутки — с 8 до 10 утра. В Ульяновской области действует запрет на продажу алкоголя в выходные.