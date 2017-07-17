Экс-глава ГУ МВД по СЗФО получил семь лет колонии

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным бывшего руководителя расформированного Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Виталия Быкова по делу о хищениях при ликвидации управления, сообщает «Интерфакс».

«Признать Быкова виновным и назначить совокупное наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 400 тыс. рублей», - огласила решение судья Анжелика Морозова. По решению суда, Быков также лишен звания генерал-майора полиции.

Остальные фигуранты дела также признаны виновными. Александр Монастыршин приговорен к 3,5 годам колонии с лишением звания полковника полиции, Иван Лозюк - к 5 годам заключения с лишением звания полковника внутренней службы. Светлана Шатова и Ирина Бурханова получили условные сроки в 4 и 3,5 года соответственно.

По версии следствия, Быков и его подельники из числа сотрудников главка в мае 2014 года растратили и присвоили 19,1 млн рублей под видом выплаты премий сотрудникам ведомства.

Суд постановил взыскать с осуждённых в рамках гражданского судопроизводства порядка 17 млн рублей в счёт причиненного ущерба.

Всем осужденным запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет.

Оглашение приговора проходило в течение восьми часов.