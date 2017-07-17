В АРБ отвергли обвинения вышедших из ассоциации крупнейших банков

Ассоциация российских банков (АРБ) сожалеет о выходе из ее состава ряда крупных банков, но отвергает выдвинутые ими обвинения, говорится в распространенном 17 июля сообщении ассоциации, передает РИА Новости.

Ранее 17 июля восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк — сообщили о выходе из АРБ из-за несогласия с позицией ассоциации по ряду вопросов, а также в связи «с неудовлетворительной работой ее руководства», которое, по мнению указанных банков, «при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации».

«Мы сожалеем, что несколько крупных кредитных организаций приняли решение о выходе из АРБ», — говорится в сообщении Ассоциации. При этом в нем отвергается обвинение в том, что ассоциация при принятии решений не учитывала интересы своих членов.

«Устав ассоциации подразумевает правило "один член ассоциации — один голос", и это правило неукоснительно соблюдалось. Все важнейшие решения, связанные с деятельностью ассоциации, принимаются коллегиально советом АРБ, утверждаются на съезде ассоциации, — подчеркивается в релизе.

В АРБ отметили, что позиция ассоциации по вопросам развития банковского сектора, в том числе изложенная в докладе к съезду-2017, была одобрена на голосовании совета АРБ в марте 2017 года 44 голосами «за» при одном голосе «против» и одном «воздержавшемся».

«В связи с этим мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов ассоциации. Крупные банки — члены ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка как на разных уровнях — от совета АРБ до работы в комитетах ассоциации», — говорится в сообщении.

Заявления о выходе банков из состава АРБ, согласно уставу, будут рассмотрены на Совете АРБ.