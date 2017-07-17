Думе предложили приравнять наказания за принуждение к суициду и за убийство

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за склонение к суициду. Предлагаемые в нем поправки в Уголовный кодекс приравнивают по срокам наказание за побуждение к суициду и наказание за убийство. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Максимальный срок наказания за склонение к суициду может составить до 15 лет. Как отмечается в пояснительной записке, 110-я часть Уголовного кодекса дополняется нормой, «устанавливающей повышенную ответственность за склонение к совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних лиц», или лиц, находящихся в беспомощном состоянии, материальной зависимости от виновного. За это авторы предлагают сажать как за убийство — на срок от 8 до 15 лет. Такое же наказание предлагается и за побуждение к суициду беременной женщины.

Авторами законопроекта стали лидер фракции «Единой России» Владимир Васильев, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев.

Как отметил в комментарии журналистам Василий Пискарев, «в настоящее время определена одинаковая ответственность за смерть одного либо двух и более человек».

«Жизнь несовершеннолетних, способных в силу небольшого возраста и психических особенностей легко поддаваться влиянию преступников, находится в руках взрослых. Вносимые изменения относят преступления против детей к категории «особо тяжких», и, соответственно, уголовная ответственность виновных должна быть самой жесткой», — цитирует депутата РБК.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в Уголовный кодекс поправки, предусматривающие уголовную ответственность за создание так называемых «групп смерти» в интернете, которые призывают несовершеннолетних к суициду.

Поправки, в частности, устанавливают уголовную ответственность за склонение к самоубийству, «в том числе путем уговоров и обмана, а также содействие совершению самоубийства путем советов или предоставления информации».

За доведение до самоубийства или до попытки самоубийства несовершеннолетнего через «публичное выступление», СМИ или интернет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, либо до 10 лет, либо до двух лет.

За «склонение к совершению самоубийства» «при отсутствии признаков» доведения до суицида предусмотрено заключение до двух лет.

За распространение информации о способе совершения самоубийства, если она направлена на совершение суицида, предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.