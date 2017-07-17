ФАС дала «большой четверке» операторов две недели на отмену внутреннего роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала операторам связи «большой четверке» - «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и «Т2 Мобайл» - предписание в течение двух недель отменить роуминг внутри России, передает «Интерфакс».

«ФАС России установила признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России», - говорится в сообщении ФАС.

Операторов обязали в течение 14 дней изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.