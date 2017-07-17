ФСИН попросила продлить испытательный срок Алексею Навальному

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с ходатайством о продлении испытательного срока по условному наказанию оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает РИА Новости.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Навальному вынесли предупреждение о возможной отмене условного осуждения из-за того, что 12 июня он совершил административное нарушение.

Напомним, за неоднократное нарушение законодательства о митингах Навальный получил 30 суток административного ареста. Впоследствии срок был сокращен до 25 суток, которые Навальный и отбыл.

В пресс-службе ФСИН уточнили: «В целях предупреждения совершения со стороны Навального А. А. повторных правонарушений уголовно-исполнительной инспекцией Москвы в суд направлено представление о продлении Навальному А. А. испытательного срока на один год».