Россия сняла ограничения на полеты в Москву «Грузинских авиалиний»

Россия сняла ограничения на полеты «Грузинских авиалиний» из Тбилиси в Москву, передает «Прайм».

15 июля в «Грузинских авиалиниях» сообщили, что российские власти упразднили четыре рейса Тбилиси – Москва. Российская сторона также отказала авиакомпании в совершении полетов в Казань. Ожидалось, что ограничения будут действовать до октября и приведут к многомиллионному ущербу для авиакомпании.

В Минтрансе России пояснили, что ограничения стали «зеркальной мерой» из-за того, что в Грузии с мая не согласовывали полеты «Уральских авиалиний» из аэропорта Жуковский в Тбилиси.

Регулярное авиасообщение между Грузией и Россией было приостановлено в 2008 году. В 2014 году оно было возобновлено.