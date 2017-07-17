СМИ обвинили ОАЭ в хакерской атаке на Катар

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стоят за хакерской атакой на государственные СМИ Катара, пишет The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

Напомним, атака была совершена 24 мая. На сайте государственного информационного агентства Катара (Qatar News Agency, QNA) появилась новость о выступлении эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который якобы высказался за улучшение отношений с Ираном и назвал исламистское движение ХАМАС и ливанскую радикальную группировку «Хизбалла» движениями сопротивления. При этом руководство QNA в тот же день объявило, что новость является результатом хакерской атаки.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран Ближнего Востока и северной Африки запретили все катарские СМИ, а затем обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали дипломатических отношений с этой страной.

Как заявили The Washington Post источники, знакомые с выводами американской разведки, 23 мая высокопоставленные члены правительства ОАЭ «обсуждали план и его реализацию». При этом остается неясным, была ли хакерская атака исполнена самими ОАЭ, или для этого были наняты третьи лица.