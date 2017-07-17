IBM назвала свой новый мейнфрейм прорывом в сфере кибербезопасности

Компания IBM представила мейнфрейм z14 с полным шифрованием, который автоматически разрушает ключи шифрования в случае хакерской атаки, сообщается на сайте компании.

Как утверждает корпорация, система компьютера может обрабатывать 12 млрд транзакций в сутки и является «прорывом» в кибербезопасности.

Компания надеется, что использование нового мейнфрейма даст возможность остановить «эпидемию» взломов. Однако для небольшого бизнеса, полагает The Washington Post, новая система может оказаться слишком дорогостоящей, сообщает Republic.

По словам представителя IBM Росса Маури, среди украденных с 2013 года данных зашифрованных было только 4%.