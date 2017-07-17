СМИ рассказали о трудностях с поиском образа будущего для кампании Путина

Администрации президента РФ пока не удается найти образ будущего, который Владимир Путин мог бы использовать в кампании к выборам-2018. У темы уже сменились несколько кураторов, работа идет «бурно» и «сложно», пишут «Ведомости» со ссылкой на людей, близких к администрации президента. По их словам, по данной теме прошло более десятка совещаний.

Сначала, по словам источника издания, за тему отвечал телеведущий Валерий Фадеев, но ушел в Общественную палату, потом директор Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, который с темой не справился, а затем директор фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. Ослон проводит социологические исследования по этой теме, уточнил источник газеты, добавив, что новый куратор темы уже найден.

Другой собеседник, близкий к администрации президента, рассказал, что за кампанию в целом отвечает первый замруководителя администрации Сергей Кириенко. По его словам, разработка данного вопроса может длиться бесконечно. «Мир меняется, меняются обстоятельства: когда все начиналось, был "враждебный Обама", затем появился Трамп. Меняется и внутреннее содержание документов. В какой-то момент это остановится, чтобы все превратить в программу», — приводит издание его слова.

По данным разных источников, ​образ будущего должен быть готов к концу сентября или к началу кампании в декабре.