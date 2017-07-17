ВС оставил в силе решение о запрете в России «Свидетелей Иеговы»

Верховный суд России в понедельник признал законным решение о признании российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, запрете их деятельности и ликвидации в РФ, передает «Интерфакс».

«Решение Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года, в котором удовлетворено требование министерства юстиции Российской Федерации о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения»,- говорится в постановлении апелляционной коллегии Верховного суда России.

Таким образом, решение о ликвидации организации вступило в законную силу.

Верховный суд России 20 апреля по иску Минюста признал российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

Были ликвидированы головная организация «Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" в России», а также 395 региональных отделений. Имущество организации, согласно решению суда, было обращено в доход государства.

Кроме апелляционной жалобы в Верховный суд РФ, российские «Свидетели Иеговы» уже обратились в Европейский суд по правам человека, сообщил «Интерфаксу» представитель организации в суде Сергей Черепанов.

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза уже призвало российские власти следовать Конституции страны и не препятствовать «Свидетелям Иеговы» исповедовать их религию. В заявлении ведомства указывается, что «Свидетели Иеговы», как все остальные религиозные группы, «должны иметь возможность без помех пользоваться свободой собраний, как это гарантировано Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека».