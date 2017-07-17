Глава ФоРГО прокомментировал сообщения об участии в поисках образа будущего

Директор Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), экс-сотрудник кремлевской администрации Константин Костин прокомментировал в интервью радиостанции Business FM публикацию в газете «Ведомости», которая вышла под заголовком «Поиски образа будущего для Владимира Путина идут тяжело».

Напомним, в публикации говорится, что Администрации президента РФ пока не удается найти образ будущего, который Владимир Путин мог бы использовать в кампании к выборам-2018, причем у темы уже сменились несколько кураторов, а работа идет «бурно» и «сложно».

В качестве одного из таких кураторов источник «Ведомостей» назвал главу ФоРГО. Издание отмечает, что Костин от комментариев отказался.

Однако в интервью Business FM глава ФоРГО пояснил: «В статье написано, что я отказался от комментариев, а фраза-то звучала немножко по-другому: "Я художественный вымысел не комментирую"».

Отвечая на вопрос о проблеме поиска образа нового, Костин заявил, что она высосана из пальца, отметив: «Хочу вам сказать, , безусловно, любая программа на выборах, тем более, на главных выборах страны — это всегда рассказ о будущем. Я не вижу здесь каких-то сложностей существенных, каких-то трудностей. Есть запрос общества. Есть очевидные вызовы, которые стоят перед страной. В любом случае. должен быть там ответ на эти вопросы. А основная часть этой работы, главная часть этой работы остается, как, собственно, это и должно быть, вне поля общественного внимания, знания».

«Кстати, вот эта статья, подтверждение того, что работа идет и в тот момент, когда она должна быть предъявлена обществу, она будет предъявлена. Я не имею отношения к той форме описания избирательной программы кандидата, которая сегодня появилась в газете "Ведомости"», – резюмировал Костин.