Лавров назвал «грабежом» условия США для возврата России дипсобственности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «грабежом средь бела дня» выдвижение властями США условий для возврата российской дипломатической собственности, сообщает «Интерфакс».

«Если это так, то это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так – отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу “что мое – то мое, а что твое – то поделим”«, – сказал Лавров.

«Так люди себя не ведут приличные и воспитанные. Я убежден, что все-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение - об аресте дипломатической недвижимости, как и об «изгнании» 35 дипломатов с семьями - было принято администрацией Обамы уже в состоянии агонии», - сказал Лавров. По его словам, уходящая администрация «не знала, как еще разрушить наши отношения с Вашингтоном таким образом, чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить».

В конце декабря 2016 года после введения администрацией прежнего президента США Барака Обамы новых санкций в отношении РФ, из США были высланы 35 российских дипломатов. Был также закрыт доступ к загородным дачам постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются собственностью РФ и обладают дипломатическим иммунитетом.

13 июля 2017 года заместитель помощника президента США Себастьян Горка в эфире CNN заявил, что России могут вернуть дипломатическую собственность, если она проявит «добросовестность». В том числе это касалось вопроса прекращения огня в Сирии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ пригрозила ответной высылкой американских дипломатов, «чтобы уравнять численность персонала». Она сообщила также, что в МИДе рассматривают и ответный арест дач, которыми пользуются представители американского посольства.