Певицу Тамару Миансарову похоронили на Троекуровском кладбище

Певицу Тамару Миансарову похоронили 17 июля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.

Татьяна Миансарова скончалась вечером 12 июля в Москве на 87-м году жизни. Как рассказал супруг певицы Марк Фельдман, она скончалась в Первой градской больнице. Последние несколько лет певица тяжело болела. 6 июля ее госпитализировали с воспалением легких.

Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (ныне Кропивницкий). Окончила московскую Консерваторию имени Чайковского по классу фортепиано. В 63-м году Миансарова стала лауреатом фестиваля в польском Сопоте с песней «Пусть всегда будет солнце», а спустя год она спела легендарный советский шлягер «Черный кот» на стихи Михаила Танича.