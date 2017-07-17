Мемория. Николай Миклухо-Маклай

17 (5) июля 1846 года родился этнограф и антрополог Николай Миклухо-Маклай.

Личное дело

Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846 – 1888) родился в селе Языково-Рождественное Новгородской губернии в семье инженера-путейца. В 1859-1863 годы учился во Второй петербургской гимназии. За участие в студенческой манифестации в 1861 году пятнадцатилетний гимназист был арестован и содержался трое суток в Петропавловской крепости. В 1863 году он покинул гимназию и стал вольнослушателем отделения естественных наук физико-математического факультета Петербургского университета, одновременно посещая лекции в Медико-хирургической академии. В 1864 году за участие в студенческих волнениях ему было запрещено посещать университетские занятия. Он уехал за границу, чтобы продолжить образование в Гейдельбергском, Лейпцигском и Йенском университетах. В этих университетах он слушал самые разнообразные курсы от истории греческой философии и астрономии до учения о костях и сухожилиях и телеграфии. Также он увлекся в Гейдельберге утопическим социализмом, учениями Оуэна и Сен-Симона, а также идеями Чернышевского, роман которого «Что делать?» привёз с собой из Петербурга. Наконец, в Йенском университете он сосредоточился на обучении медицине. Его преподавателями были известные ученые ли Карл Гегенбаур и Эрнст Геккель. Вскоре Миклухо-Маклай стал ассистентом Геккеля, готовя препараты для его занятий.

В 1866 году Геккель взял 19-летнего студента в качестве ассистента в экспедицию. Миклухо-Маклай изучает ракообразных, морских губок и других животных на Канарских островах и в Средиземноморье. В 1868 году Миклухо-Маклай закончил медицинский факультет Йенского университета. Так как он не собирался становиться практикующим врачом, то отказался от сдачи государственных экзаменов. Он продолжил работу у Геккеля, занимаясь двумя научными темами: строением губок и эволюцией нервной системы животных. Летом 1868 года вышли его вторая работы «Материалы к познанию губок» и «К сравнительной анатомии мозга». В 1869 году он совершает экспедицию на Красное море. Не смотря на приступы малярии он сумел собрать богатую коллекцию губок, которая ныне хранится в Зоологическом музее РАН.

После этой экспедиции Миклухо-Маклай возвращается в Россию. Он участвует во Второй съезде русских естествоиспытателей в Москве, где читает два доклада по зоологии, и становится членом Русского географического общества. В это время у него возникает проект экспедиции на Новую Гвинею, включающий не только исследования животных, но и антрополого-этнографические наблюдения». Проект получает одобрения Русского географического общества. Миклухо-Маклай отправляется в Йену, где готовит свою монографию «Материалы по сравнительной неврологии позвоночных» и одновременно изучает всю доступную литературу о коренных жителях Океании. По просьбе Русского географического общества Морское министерство соглашается доставить ученого на Новую Гвинею на военном судне.

20 сентября 1871 года корвет «Витязь» подошел к северо-восточному берегу Новой Гвинеи и бросил якорь в заливе Астролябия. 27 сенибря «Витязь» отправился в обратный путь, оставив на побережье Миклухо-Маклая с двумя слугами. На мысе Гарагаси была сооружена хижина. Путешественник сумел познакомиться с жителями ближайшей папуасской деревни Бонгу. Не смотря на то, что ученый часто болел малярией, ему удавалось изучать папуасов, а также заниматься метеорологическими, зоологическими и ботаническими исследованиями. Много болели и слуги. У одного из них, юноши с острова Ниуэ, Миклухо-Маклай обнаружил опухоль лимфатических желез в паху. Проведенная операция не помогла, и больной умер.

Сперва многие местные жители считали ученого злым духом, но отношение к нему поменялось, когда в феврале 1872 года он вылечил одного из папуасов. 2 марта на специальной церемонии жители деревень Гумбу, Горенду и Бонгу приняли его в свое общество. Авторитет путешественника стал весьма высоким, однажды он даже смог предотвратить войну между двумя селениями. 19 декабря 1872 года паровой клипер «Изумруд» забрал ученого с острова. На обратном пути он совершает остановку на Филиппинах, где Миклухо-Маклай исследует народ аэта.

В 1875 году Миклухо-Маклай дважды совершает путешествия по полуострову Малакка, посещает Молуккские острова, где также проводит антропологические и зоологические исследования. В эти годы ученый мечтал о создании на Новой Гвинее папуасского государства, гарантией независимости которого будет покровительство России. Он пишет вице-президенту Русского географического общества: «Вследствие настойчивой просьбы людей этого Берега я обещал им вернуться, когда они будут в беде; теперь, зная, что это время наступило и им угрожает большая опасность (так как я убеждён, что колонизация Англии кончится истреблением папуасов), я хочу и должен сдержать слово <…> Не как русский, а как тамо-боро-боро (наивысший начальник) папуасов Берега Маклая я хочу обратиться к его императорскому величеству с просьбой о покровительстве моей стране и моим людям». Миклухо-Маклай обращается к английским дипломатам, трижды (в 1881 и два раза в 1883 году) ему удается убедить англичан отказаться от основания поселений и захвата земель в восточной части Новой Гвинеи.

Миклухо-Маклай второй раз посещает Новую Гвинею и живет в окрестностях деревни Бонгу 17 месяцев (с 27 июня 1876 по 10 ноября 1877 года). На этот раз рядом с его домом дома был разбит огород, на котором выращивались кукуруза, тыквы, арбузы и огурцы, благодаря чему и местные жители стали выращивать эти культуры. Ученый проводит активные этнографические исследования. Он описывает жилища, орудия труда, лодки, предметы быта, плантации, одежду, украшения, татуировку, похоронный и свадебный обряды, способы обработки земли и ношения ребенка женщинами, приготовление напитка кеу, манеру есть, курить, жевать бетель, прически, маски, методы охоты, способы счета. Перед отъездом Миклухо-Маклай собрал вождей всех окрестных деревень и велел при появлении европейских судов уводить женщин и детей в горы, а самим соблюдать крайнюю осторожность.

Покинув Новую Гвинею, тяжело больной Миклухо-Маклай некоторое время живет в Сингапуре. Затем он отправляется в австралийский Сидней, где работает в лаборатории Национального музея Австралии. По его проекту в окрестностях Сидней сооружается морская биологическая станция. В 1879 году Миклухо-Маклай совершает путешествие по островам Меланезии, а в 1880 посещает южный берег Новой Гвинеи. Его деятельность направлена не только на изучение папуасов, но и на защиту их. На многих островах Индонезии, пользуясь попустительством голландской колониальной администрации, орудовали работорговцы, захватывавшие местных жителей. Под давлением Миклухо-Маклая голландские власти вынуждены были принять меры по предотвращению работорговли. В 1881 году он второй раз посещает южный берег Новой Гвинеи, на этот раз в составе карательной экспедиции, собиравшейся уничтожить крупную папуасскую деревню за убийство местными жителями миссионеров, ученому удается спасти папуасов от расправы.

В 1882 году Миклухо-Маклай вернулся в Россию. Он читается лекции о путешествиях на Новую Гвинею, затем посещает Германию, Францию, Англию и Италию. В 1883 году Николай Николаевич в последний раз посещает деревню Бонгу. Он вновь привозит с собой и высаживает семена и саженцы многих сельскохозяйственных растений, учит папуасов выращивать тыквы, бобы, кукурузу, кофе. Также Миклухо-Маклай привез в подарок жителям Бонгу быка, корову и козла с козами.

В 1884 году Британия и Германия начали колонизацию Новой Гвинеи. К северо-восточным ее берегам подошел немецкий военный корабль, германский флаг поднят в деревне Бонгу, начались первые попытки скупить за бесценок у папуасов их земли. Миклухо-Маклай отправил Бисмарку телеграмму: «Туземцы берега Маклая отвергают германскую аннексию». Позднее, воспользовавшись тем, что фактически Берег Маклая оставался еще не занятым колонизаторами, Миклухо-Маклай продолжал попытки обеспечить его автономию. Прибыв в Россию в 1886 году, Миклухо-Маклай посетил сразу же царскую резиденцию в Крыму и добился встречи с императором. Продолжением беседы стало письмо императору, где ученый пишет: «осмеливаюсь всеподданнейше просить ваше императорское величество всемилостивейше разрешить мне основать русскую колонию… на Берегу Маклая, где русский флаг был поднят уже 15 лет тому назад». Программа, разработанная Миклухо-Маклаем, представляла собою утопический план создания где-то в Тихом океане демократической автономной области, которая формально подчинялась бы самодержавному государству и была бы под его защитой, но в то же время была бы свободна от власти государственного аппарата, жила бы на началах коллективной общины, с собственным судом и управлением. Комиссия, созданная правительством для рассмотрения проекта Миклухо-Маклая, отвергла его. После дополнительных рассмотрений 9 декабря 1886 года Александр III подписал: «Считать это дело конченным. Миклухо-Маклаю отказать».

В Санкт-Петербурге состояние здоровья ученого еще более ухудшилось. В феврале его положили в клинику Вилие под наблюдение знаменитого врача — профессора Боткина. 14 апреля 1888 года Николай Николаевич Миклухо-Маклай умер.

Чем знаменит

Хотя Миклухо-Маклаю принадлежит большое количество зоологических исследований, наибольшее значение сохраняют его работы как этнографа и антрополога. Ему удалось описать жизнь папуасов северо-восточного побережья Новой Гвинеи в то время, когда они еще не были затронуты влиянием европейской цивилизации. Как специалист по физической антропологии, Миклухо-Маклай обосновывал единство вида современного человека, тогда как среди его современников была популярна концепция, согласно которой представители различных рас относятся к разным видам.

О чем надо знать

Николай Миклухо-Маклай

Окончательно не ясно, откуда у Миклухо-Маклая взялась вторая часть фамилии. Изначально он носил фамилию Миклуха. Двойную фамилию Миклухо-Маклай он впервые использовал в подписи под своей первой научной статьей в 1868 году. Однако некоторые знакомые вспоминали, что он пользовался фамилией Маклай еще в гимназические годы. Биографы ученого выдвинули версию, что «прибавка „Маклай“ совершенно произвольная: сокращенное малороссийское Миколай (Николай), поставленное после фамилии священником в церковной книге». Но она была опровергнута, так как в сохранившихся фотокопиях церковной книги ничего подобного не обнаружилось. Часто упоминают о семейной легенде, согласно которой шотландский наемник Микаэль Маклай был плене в битве под Желтыми Водами в 1648 году казаком по фамилии Миклуха, а позднее стал мужем его дочери. Но никаких документальных подтверждений у нее нет. Этнограф-океанист Николай Бутинов, исследовавший биографию Миклухо-Маклая, предположил, что фамилию «Маклай» ученый взял, воспользовавшись сокращением Mcl, которое, согласно правилам биологической таксономии, ставилось после латинских названий описанных им видов животных. Из этих букв он составил новую фамилию Maclay, которую присоединил к исконной. В официальном документе фамилия Миклухо-Маклай впервые появляется в 1870 году, когда ученый, отправляясь в Новую Гвинею получил заграничный паспорт.

Прямая речь

Выбирая в 1868 году ту часть земного шара, которой предполагал посвятить свои исследования, я остановился на островах Тихого океана, и преимущественно на Новой Гвинее как острове наименее известном…имея в виду главным образом цель – найти местность, которую до тех пор, до 1868 года еще не была посещена белыми… Именно на этом малоизученном острове первобытные люди менее всего затронуты влиянием цивилизации и это открывает исключительные возможности для антропологических и этнографических исследований.

Н. Н. Миклухо-Маклай из статьи «Почему я выбрал Новую Гвинею»

Я не упускаю случая, при посещении горных жителей, измерять их головы, делать разные антропологические наблюдения и, между прочим, собирать образчики для моей коллекции волос. Как известно, изучение качества волос представителей разных рас имеет большое значение в антропологии, почему я никогда не пренебрегаю случаями пополнять мою коллекцию новыми образчиками. Здесь это собирание представляло сперва некоторую трудность. Уморительно было смотреть, с каким страхом отскочил Туй при виде ножниц, которые я поднес к его волосам. Он готов был бежать и не подходил ко мне все время, пока я держал ножницы. Отказаться от собирания волос в этой местности я не мог, но как победить нежелание Туя…? Если уж он не соглашается на это, то что же будут делать другие, более дикие? Я подумал, не примет ли он в обмен на свои волосы несколько моих, и, отрезав пучок своих волос, предложил ему взять их, конечно, на обмен. Это удалось, я выбрал несколько локонов, отрезал их и отдал ему свои. Пока я завертывал образчик волос в бумагу и надписывал пол, приблизительно лета и место головы, откуда были срезаны, Туй также завернул тщательно мои волосы в лист, который он сорвал недалеко. Таким образом, т. е. способом обмена на собственные волосы, моя коллекция волос туземцев значительно увеличилась. Но в один прекрасный день Ульсон заметил мне, что я выстриг себе всю левую сторону головы. Это произошло оттого, что держа ножницы в правой руке, мне было легче срезать волоса на левой стороне головы. Тогда я стал резать с другой стороны.

Из воспоминаний Н. Н. Миклухо-Маклая

Многоуважаемый Николай Николаевич! Очень благодарен за присылку ваших брошюр. Я с радостью их прочел и нашел в них кое-что из того, что меня интересует. Интересует — не интересует, а умиляет и приводит в восхищение в вашей деятельности то, что, сколько мне известно, вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек, т. е. доброе общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это подвигом истинного мужества, которое так редко встречается в нашем обществе, что люди нашего общества даже его и не понимают.

Из письма Льва Толстого Миклухо-Маклаю

«Наши предки раньше не работали [на плантациях]. Они выменивали пищу у людей Сиар и Грагер за горшки. Теперь мы сами работаем, но раньше наши предки не работали, они жили доходами от гончарства. Тогда пришёл Маклай и дал им — дал нам — железо; теперь мы работаем с помощью ножей и топоров. Маклай говорил: „О, люди Били-Били, идите с моими ножами, с моими топорами, которые я вам дал, на плантации и обрабатывайте поля, работайте и ешьте, ваши каменные топоры не острые, они тупы. Бросьте их в лес, они плохие, не годятся, они тупы“. Так говорил Маклай…».

Из записей фольклора папуасов, сделанных в середине XX века

18 фактов о Николае Миклухо-Маклае

Отец путешественника Николай Ильич Миклуха был первым начальником Николаевского (Московского) вокзала в Санкт-Петербурге. Он был уволен в 1856 году за то, что, желая облегчить судьбу Тараса Шевченко, отправил ему в ссылку 150 рублей.

Брат Николая Николаевича – Михаил – стал горным инженером и геологом. В молодые годы, будучи студентом Горного института, он примыкал к народовольцам, просился в группу для убийства Александра II, но Софья Перовская отвела его кандидатуру. Как он вспоминал: «...Нашла, что у меня слишком мягкий характер».

Другой брат – Владимир – стал морским офицером и погиб в Цусимском сражении.

Возвращаясь с экспедиции 1866 года на Канарские острова Миклуха-Маклай и другой студент Геккеля Герман Фоль решили посетить султанат Марокко. Они купили арабские костюмы, наняли проводника и с караваном добрались до Марракеша, где Николай особенно интересовался бытом и жизнью берберов.

Посетив по дороге на Новую Гвинею остров Таити, Миклухо-Маклай приобрел там две таблички ронго-ронго с письменами жителей острова Пасхи. Сейчас они хранятся в Кунсткамере. Всего сохранилось 25 таких табличек.

Папуасы называли Миклухо-Маклая «тамо-рус» - «русский человек» или «караан-тамо» - «лунный человек» (из-за цвета кожи, часто это название переводят как «человек с Луны», так переводил это словосочетание и сам Миклухо-Маклай, но современные исследования языка папуасов бонгу показали, что такой перевод ошибочен).

Миклухо-Маклай выучил более 300 слов языка бонгу, а всего в районе его исследований было распространено не менее 15 языков.

В языке бонгу благодаря ученому появились слова русского происхождения: «тапорр» — топор, «абрус» — арбуз, дыня, «гугруз» — кукуруза, «бик» — бык. До конца XIX века словом, созвучным с фамилией «Маклай», папуасы называли культурные растения, с которыми их впервые познакомил русский ученый, а один из видов папайи и сто лет спустя был известен как «маклейлика».

В 1872 году в России Миклухо-Маклая сочли погибшим. 6 (18) июля об этом даже была напечатана заметка в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

Возвращаясь из первого путешествия на Новую Гвинею, Миклухо-Маклай посетил Гонконг, где его заинтересовала опиумная наркомания. Он произвел опыт над собой, выкурив за три часа 27 трубок (7 г опиума). Результат эксперимента он описал в статье «Опыт курения опиума (физиологическая заметка)».

Работая на Молуккских островах, Миклухо-Маклай исследует потомков смешанных малайско-папуасских браков. Он установил, что межрасовые браки дают здоровое потомство, а не приводят к неполноценности, как многими тогда считалось.

Глава Линнеевского общества Нового Южного Уэльса Уильям Маклей, с которым Миклухо-Маклай много работал в Сиднее, полагал, что ученый происходит из того же шотландского рода, что и он сам.

В течение многих лет Миклухо-Маклай страдал от малярии и других болезней. В 1883 году при росте 167 сантиметров он весил всего 44 килограмма.

После перезахоронения тела Миклухо-Маклая в 1938 году его череп поступил, согласно его завещанию, в Музей антропологии и этнографии (Кунсткамеру).

В 1962 году при исследовании черепа Миклухо-Маклая определили, что у ученого была злокачественная опухоль нижней челюсти.

Побережье Новой Гвинеи между пятым и шестым градусами южной широты протяженностью около 300 километров названо Берегом Маклая.

Миклухо-Маклаю посвящен первый украинский мюзикл «Экватор», премьера которого состоялась в 2003 году.

День рождения Миклухо-Маклая неофициально отмечается как профессиональный праздник российских этнографов.

Материалы о Николае Миклухо-Маклае

Статья о Николае Миклухо-Маклае в русской Википедии

Рисунки Миклухо-Маклая из архива Русского георграфического общества

Биография на сайте «Хронос»

Сочинения Н. Н. Миклухо-Маклая