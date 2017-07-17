В правительстве Калмыкии опровергли слухи об отставке главы региона

В правительстве Калмыкии опровергли появившиеся в СМИ сообщения об отставке главы республики Алексея Орлова, сообщает РИА Калмыкия.

«Глава работает в штатном режиме и на сегодняшний день как член президиума Государственного совета участвует в ряде мероприятий. Поэтому никаких сложностей и препятствий в работе правительства и руководства республики нет», – цитирует агентство председателя правительства Калмыкии Игоря Зотова.

Заседание рабочей группы президиума Госсовета России состоится 19 июля в Москве. Оно будет посвящено вопросам социально-экономического развития субъектов федерации. Предполагается, что одним из докладчиков выступит и глава Калмыкии Алексей Орлов. Темой его выступления станет опыт международного сотрудничества в гуманитарной сфере Республики Калмыкия.

По данным агентства, в минувшие выходные одна из групп в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала пост, где говорилось: «Админ. Анонимно. Сегодня в 16.45 Орлов написал заявление об отставке по собственному желанию». Далее СМИ сообщили, что Алексей Орлов написал в администрацию президента заявление об уходе в субботу, 15 июля, и что исполняющим обязанности Главы республики Калмыкия остается председатель Парламента (Народного Хурала) Анатолий Козачко.