Медведев утвердил изменения ПДД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановление об изменении Правил дорожного движения. Документ опубликован на официальном сайте российского правительства.

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, маршрутных транспортных средств и позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств.

Изменения, в частности, вводят дорожные знаки особых предписаний: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства».

Для обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки.

В определение терминов «разделительная полоса» и «островок безопасности» включено словосочетание «трамвайные пути».

Действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта.

Разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет (прежде велосипедистам младше 14 лет нельзя было двигаться по дороге, а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя было двигаться по тротуару).