Песков прокомментировал обещание Кадырова «поставить раком» весь мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому телеканалу HBO, сообщает «Дождь».

Напомним, в интервью речь зашла о геях и о противостоянии России со странами Запада. Кадыров заявил: «Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, знаешь, раком поставим».

Песков, комментируя данное заявление, отметил: «Там достаточно жесткие были рассуждения. Но их надо рассматривать только в контексте. И если рассматривать их именно в контексте, то ничего из ряда вон выходящего сказано не было».

Между тем, министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил, что слова Кадырова о возможности «поставить весь мир раком» были «искренним экспромтом».