В Кремле обратили внимание на новость о свадьбе дочери судьи за 2 млн долларов

В Кремле обратили внимание на сообщения о свадьбе за 2 млн долларов дочери судьи на Кубани, но «более пристально» наблюдать за происходящим будут другие структуры, заявил 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насчет свадьбы, безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждению в интернете следим за разными новостями, в том числе обратили внимание и на эти новости», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «это не является прерогативой Кремля каким-то образом реагировать на подобные проявления». «Есть другие ведомства, которые могут гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями», - отметил Песков.

Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой обошлась в два миллиона долларов. При этом, согласно официальным сведениям о доходах, за прошлый год Хахалева заработала 2,6 млн рублей.