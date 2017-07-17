Кремль потребовал от США вернуть дипсобственность без каких-либо условий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США должны вернуть Москве принадлежащую ей дипломатическую собственность, не ставя никаких условий, сообщает «Лента.ру».

Напомним, ранее появились сообщения, что в Белом доме не намерены возвращать России конфискованную ранее дипломатическую собственность без получения «чего-то взамен». Речь идет о загородных дачах постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью, однако пакет антироссийских санкций, принятый в США в конце 2016 года, закрыл российской стороне доступ к этой собственности.

Песков отметил: «Мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров».

Представитель Кремля также выразил надежду, что «американские коллеги проявят политическую волю и мудрость».