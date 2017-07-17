Песков призвал не считать встречу Путина со школьниками предвыборным ходом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит считать встречу в прямом эфире Владимира Путина с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи предвыборным шагом, сообщает РБК.

Напомним, передача «Недетский разговор с Владимиром Путиным» выйдет 21 июля в прямом эфире телеканала НТВ.

Дмитрий Песков отметил: «Это не надо считать частью предвыборной программы».

Представитель Кремля также отверг предположение о том, что «Недетский разговор с Владимиром Путиным» является расширением формата «Прямой линии» с главой государства: «Речь идет о расширении формата, я бы не говорил, что это расширение до «Прямой линии». Это абсолютно разные форматы».

Песков напомнил: «Он часто посещает этот центр для одаренных детей. Это является его детищем, он стоял у истоков. Он хотел основать такой центр. Конечно, он лично держит под контролем и курирует его работу. Он общается с учениками, детишками «Сириуса» ежегодно».