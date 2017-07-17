Поклонская насчитала более 40 тысяч оскорбленных фильмом «Матильда»

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что уже 40 тысяч человек из России и других стран сообщили ей, что фильм «Матильда» оскорбляет их религиозные чувства, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день уже более 40 тысяч человек обратились с тем, что указанный фильм оскорбляет религиозные чувства», — сказала Поклонская журналистам в Екатеринбурге, куда прибыла, чтобы принять участие в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых.

Депутат заявила, что не может не реагировать на эти обращения и ее возмущает, что главную роль будет играть актер, снимавшийся, по ее словам, в порнофильмах, а также что императрица Александра Федоровна показана любительницей оккультных наук.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Заглавную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера фильма намечена на 6 октября, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября 2017 года.

Ранее Поклонская заявила, что в храмах прихожан будут «отлучать» от причастия на полгода из-за просмотра фильма «Матильда».