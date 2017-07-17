В Белом доме назвали условие возвращения дипсобственности РФ

США не намерены возвращать России конфискованную ранее дипломатическую собственность без получения «чего-то взамен», заявил РИА Новости высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Напомним, в конце 2016 года администрация покидавшего президентский пост Барака Обамы приняла пакет антироссийских санкций, который закрыл российской стороне доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Между тем, заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что Вашингтон может вернуть российскую дипломатическую собственность ради повышения уровня сотрудничества между США и РФ.

На 17 июля запланирован второй раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона, на котором стороны обсудят российскую дипсобственность.