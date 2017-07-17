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17 июля 2017, 14:50
археология Франция

Остатки римского дома с мозаикой найдены во французском городе Ош

© Jean-Louis Bellurget/Inrap

Выкапывая котлован для нового частного дома в городе Ош, на юго-западе Франции, строители наткнулись на глубине менее метра на остатки древнего сооружения. Владелец участка вызвал сотрудников Национального института превентивных археологических исследований (National Institute for Preventive Archaeological Research, INRAP), которые, проведя раскопки, обнаружили дом, построенный еще при римских императорах.

Фото: © Jean-Louis Bellurget/Inrap

Участок находится всего в паре сотен метров от границ древнего города Элимберис, который еще до римлян построили ауски (ausci), одно из аквитанских племен. Предполагается, что они были родственны нынешним баскам, по крайней мере, название Элимберис ученые связывают с баскскими словами hiri «город» и berri «новый». После установления в Аквитании власти римлян город стал называться Augusta Auscorum, к этому названию восходит и современное название города. При императоре Диоклетиане он был одним из двенадцати главных городов провинции Новемпопулания.

Археологи пока сумели отыскать не очень много материальных свидетельств древней истории Оша. Поэтому нынешняя находка оказалась для них особенно ценной. На раскопе площадью 800 квадратных метров были обнаружены предметы от I века до н. э. до эпохи поздней империи. Сначала на участке находился скромный домик с глиняными стенами, но позднее он многократно перестраивался, превратившись в роскошный загородный дом. Наиболее активное строительство пришлось на IV век н. э. Примерно к 330 году к дому были пристроены купальни с гипокаустом – системой подогрева пола. Полы же были покрыты мозаиками с геометрическими и растительными мотивами.

Дом был заброшен в конце IV или начале V века, причем камни стен и мрамор полов были взяты для использования в других постройках. Оставшиеся руины были быстро занесены землей и оставались неизвестными полторы тысячи лет.

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