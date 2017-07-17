Кормящая детеныша леопарда львица была замечена в Танзании

Один из посетителей заповедника Нгоронгоро в Танзании сфотографировал львицу, кормящую детеныша леопарда. Это первый случай, когда в дикой природе самка семейства кошачьих приняла детеныша другого вида.

Пятилетняя львица по кличке Носикиток находится под наблюдением группы KopeLion, которая заботится об охране львов в заповеднике. Известно, что у нее было несколько собственных детенышей, примерно того же возраста, что и маленький леопард на фотографии. При каких обстоятельствах Носикиток встретилась с детенышем леопарда и где его собственные родители – неизвестно. Поведение львицы очень неожиданно, ведь обычно львы и леопарды избегают друг друга. Люк Хантер, президент организации по охране крупных кошачьих Panthera, предполагает, что все дело в материнском инстинкте. Возможно, дети Носикиток погибли, а потом она встретила оказавшегося без родителей детеныша леопарда.

Специалисты полагают, что у этой истории мало шансов на счастливый конец. Если другие львы прайда, к которому принадлежит Носикиток, встретят ее с маленьким леопардом, они, скорее всего, убьют детеныша.