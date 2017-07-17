1,5 тысячи домов могут войти в программу реновации в Москве без голосования

Около 1,5 тысячи домов, не участвующих в голосовании, могут войти в программу реновации, сообщил «Ведомостям» сотрудник мэрии Москвы.

Напомним, программа предусматривает снос старых пятиэтажных домов и переселение их жителей в новые дома. В списке было 4546 домов.

«Ведомости» отмечают: «Если в программу войдет 5500 домов, московским властям придется снести около 17,5 млн квадратных метров, на которых проживает 1,12 млн человек – почти десятая часть населения Москвы».

При этом поскольку голосование по вопросу включения в программу реновации в указанных 1,5 тысячи домов не проводилось, их жители должны были провести общее собрание собственников (ОСС) до вступления в силу закона о реновации.

По словам источника «Ведомостей», такие собрания были проведены, затем их протоколы были переданы в районное управление на проверку.