Умер режиссер Джордж Ромеро

В США скончался режиссер и сценарист Джордж Ромеро, сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на родственников Ромеро.

77-летний режиссер умер во сне после «короткой, но агрессивной борьбы с раком легких».

