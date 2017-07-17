17 июля 2017, 08:29
Умер режиссер Джордж Ромеро
В США скончался режиссер и сценарист Джордж Ромеро, сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на родственников Ромеро.
77-летний режиссер умер во сне после «короткой, но агрессивной борьбы с раком легких».
George A. Romero, 'Night of the Living Dead' creator, dies at 77 https://t.co/uX7wGnzA1y pic.twitter.com/pf1kFwWeS9— Los Angeles Times (@latimes) 16 июля 2017 г.
Ромеро считают родоначальником жанра фильмов о зомби – он получил широкую известность благодаря фильмам «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов», «День мертвецов».
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