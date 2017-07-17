WADA признала готовность РУСАДА снова проводить допинг-тестирование

После проделанной большой работы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово снова проводить допинг-тестирование, заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли, переает ТАСС.

«У РУСАДА появилось новое правление, финансирование теперь идет через Министерство финансов, а не через Министерство спорта. РУСАДА поменяло свой статус, свою структуру — все это замечательно. Все было сделано в соответствии с нашими рекомендациями», — сказал Ниггли. Он также отметил, что российское антидопинговое агентство наняло новый персонал и создало новые образовательные программы.

«Теперь РУСАДА готово проводить тесты. У них сейчас есть около 40 допинг-офицеров, которые прошли обучение. Все это говорит о том, что РУСАДА идет в верном направлении. Недавно я посетил офис РУСАДА в Москве и увидел там группу очень мотивированных людей, готовых выполнять свою работу. Это просто замечательно», — добавил Ниггли.

В мае 2017 года WADA потребовало, чтобы избранная главой набсовета РУСАДА Елена Исинбаева была заменена на человека, независимого от Олимпийского комитета России.

27 июня WADA частично восстановило деятельность российского агентства, разрешив ему приступить к планированию и координированию проведения допинг-тестов под наблюдением независимых международных экспертов и представителей антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

В ноябре 2015 года глава Минспорта России Виталий Мутко сообщил о приостановке деятельности РУСАДА. Тогда Совет WADA заявил, что РУСАДА не соответствует кодексу организации. Уже в декабре 2015 года WADA согласовало с российской стороной изменения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) и антидопинговой лаборатории для возвращения им лицензии.