Ловец покемонов Соколовский перешел на криптовалюту после блокировки счетов

Видеоблогер Руслан Соколовский перешел на расчеты в криптовалюте после того, как Росфинмониторинг заблокировал его счета из-за обвинений в экстремизме, сообщает ТАСС.

«Я посоветовался с адвокатом Бушмаковым, и он сказал, что апелляцию подавать просто некуда. Я буду пользоваться криптовалютой вместо банковских счетов, потому что она гораздо лучше», — пояснил блогер агентству.

14 июля Росфинмониторинг заблокировал счета Соколовского на PayPal и WebMoney, поскольку еще в марте 2017 года его включили в список подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму.

В мае Соколовский получил условный срок за возбуждение ненависти либо вражды, а также оскорбление чувств верующих. Дело в отношении Соколовского было возбуждено после того, как он опубликовал в интернете видеозапись игры в мобильное приложение Pokemon Go: блогер ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.