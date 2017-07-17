СБУ опубликовала переговоры причастных к крушению MH17 боевиков

Служба безопасности Украины (СБУ) перехватила беседу, которую якобы вели террористы, сбившие над Донбассом малайзийский «Боинг» 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сообщает «Украинская правда».

«Самолет рассыпался в воздухе в районе шахты "Петропавловская". Нашли первого двухсотого – гражданский, женщина», – доложил боевик по прозвищу «Майор».

В июне международная группа журналистов и экспертов Bellingcat опубликовала доклад, из которого следует, что самолет сбили из «Бука», приписанного к российской зенитно-ракетной бригаде. Ответственным за крушение Bellingcat назвала российского отставного офицера Сергея Дубинского по прозвищу «Хмурый», который считается организатором перемещений «Бука» в Донбассе.