17 июля 2017, 13:34
СБУ опубликовала переговоры причастных к крушению MH17 боевиков
Служба безопасности Украины (СБУ) перехватила беседу, которую якобы вели террористы, сбившие над Донбассом малайзийский «Боинг» 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сообщает «Украинская правда».
«Самолет рассыпался в воздухе в районе шахты "Петропавловская". Нашли первого двухсотого – гражданский, женщина», – доложил боевик по прозвищу «Майор».
В июне международная группа журналистов и экспертов Bellingcat опубликовала доклад, из которого следует, что самолет сбили из «Бука», приписанного к российской зенитно-ракетной бригаде. Ответственным за крушение Bellingcat назвала российского отставного офицера Сергея Дубинского по прозвищу «Хмурый», который считается организатором перемещений «Бука» в Донбассе.
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