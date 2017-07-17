В Турции вновь на три месяца продлили режим ЧП

Парламент Турции в четвертый раз продлил по запросу правительства на три месяца действие режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране, сообщает РИА Новости.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил данную меру необходимостью провести эффективные действия против тех, кто участвовал в попытке переворота. После этого режим ЧП трижды продлевался на 90 дней решением правительства, одобренным парламентом.

Это вызвало критику со стороны турецкой оппозиции и ряда лидеров ЕС, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.