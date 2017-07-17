«Роскомсвобода» запустила проект по продаже VPN-сервисов

Общественная организация «Роскомсвобода» запустила проект по продаже сервисов Virtual Private Network (VPN), шифрующих данные, которые передаются через интернет, сообщается 17 июля на сайте организации.

«Мы постарались отобрать те сервисы, которым доверяют IT-правозащитники и пользователи во всем мире. Среди них нет случайных сервисов и тех, кто связан с какими-либо государственными спецслужбами каких-либо стран», – утверждают в «Роскмосвободе».

«Технология VPN является абсолютно легальной и безопасной для использования на территории Российской Федерации, и даже если наши власти всё-таки решатся запретить предоставление VPN-услуг, то вы всегда будете оставаться на связи со всем миром и пользоваться всеми доступными приложениями вне зависимости от запретов, потому что у вас уже есть VPN», - говорится в сообщении.

На площадке можно приобрести VPN по четырем тарифам от $3,33 до $8,32 в месяц.

VPN направляет трафик в Интернет по зашифрованному каналу через сервер поставщика VPN-услуг. С помощью VPN можно скрыть информацию о посещаемых интернет-ресурсах и защитить личные данные. Также он позволяет восстановить доступ к нужным сайтам и дает возможность обойти механизм блокировки по IP-адресу.

«Роскомсвобода» была создана 1 ноября 2012 года в день вступления в силу Единого реестра запрещенных сайтов («черного списка сайтов»). Деятельность организации направлена на противодействие цензуре в Интернете, а также пропаганду идей свободы информации и саморегуляции интернет-отрасли.

Законопроект о запрете в России средств обхода блокировок в июне прошел первое чтение в Госдуме.