Суд в Гааге взыскал с России 5,5 млн евро за задержание судна Arctic Sunrise

Арбитражный суд Гааги обязал Россию компенсировать Нидерландам ущерб в размере 5,5 млн евро (6,4 млн долларов) от задержания в Северном Ледовитом океане судна организации Greenpeace «Арктик Санрайз» в 2013 году. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

В 2015 году суд Гааги признал, что Россия нарушила международное право, задержав данное судно. При этом размер компенсации суд пообещал определить позднее.

Судно и экипаж ледокола «Арктик Санрайз», принадлежащего международной экологической организации Greenpeace, были задержаны в суверенных водах РФ в Печорском море 18 сентября 2013 года. До этого активисты организации пытались подняться на принадлежащую российской компании «Газпром нефть» платформу «Приразломная», чтобы выразить протест против добычи Россией шельфовой нефти в Арктике.

Первоначально всем 30 участникам экспедиции российские власти предъявили обвинения в пиратстве, но позднее статью изменили на «хулиганство». В декабре 2013 года весь экипаж был освобожден по амнистии. Судно до июня 2014 года находилось под арестом и вернулось в Нидерланды в августе того же года. Следственный комитет России (СКР) закрыл дело «Арктик Санрайз» в октябре 2014 года по амнистии.