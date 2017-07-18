Кадыров рассказал о свадьбе Баскова
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предложении, сделанном певцом Николаем Басковым модели Виктории Лопыревой. Об этом он написал в Instagram.
Кадыров утверждает, что свадьба пройдет в Грозном.
«Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, «золотой голос» нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу», — написал он.
По словам главы Чечни, Басков сделал предложение во время приема в честь гостей презентации футбольного Клуба «Ахмат». В нем также участвовали Тимати, Валерия, Иосиф Пригожин, Игорь Верник и другие знаменитости.
Совсем скоро! 🆘В городе Грозном! Свадьба столетия! 🤵🏼👰🏼Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдёт грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков @nikolaibaskov и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева @lopyrevavika сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном. На приёме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати @timatiofficial , Валерией @valeriya , Иосифом Пригожиным @prigozhin_iosif , Игорем Верником @ivernik , Игорем Крутым @igor_krutoy , Яной Рудковской @rudkovskayaofficial , Евгением Плющенко @plushenkoofficial стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка. Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!" #Кадыров #Басков #Лопырева #Россия #Чечня #Свадьба
Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 17 2017 в 6:28 PDT