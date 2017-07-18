Кадыров рассказал о свадьбе Баскова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предложении, сделанном певцом Николаем Басковым модели Виктории Лопыревой. Об этом он написал в Instagram.

Кадыров утверждает, что свадьба пройдет в Грозном.

«Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, «золотой голос» нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу», — написал он.

По словам главы Чечни, Басков сделал предложение во время приема в честь гостей презентации футбольного Клуба «Ахмат». В нем также участвовали Тимати, Валерия, Иосиф Пригожин, Игорь Верник и другие знаменитости.