СМИ узнали о скором решении вопроса дипсобственности России и США

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шеннон «почти» решили вопрос с арестом российской дипломатической собственности. Об этом сообщает телеканал CNN.

Когда Рябков вышел из здания Госдепартамента США после почти трехчасовых переговоров, журналист CNN спросил его, на какой стадии урегулирования находится вопрос дипсобственности. «Почти, почти», — ответил Рябков.

В свою очередь, Томас Шеннон итоги встречи не комментировал.

Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что США не намерены возвращать России конфискованную ранее дипломатическую собственность без получения «чего-то взамен».

В свою очередь, СМИ писали, что посол России в США Сергей Кисляк, которого американский сайт Politico назвал «самым опасным дипломатом в Вашингтоне», в скором времени вернется в Россию и будет представлять в Совете Федерации интересы одного из российских губернаторов.