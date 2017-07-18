Суд по правам человека в Страсбурге принял жалобу Варвары Карауловой

Страсбургский суд принял к рассмотрению жалобу бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), осужденной на 4,5 года за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Игоря Зубера, представляющего интересы Каауловой в международном суде.

«Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал нашу жалобу, поданную в интересах Варвары Карауловой. Правительство должно представить свою позицию Европейскому суду в срок до 15 сентября», — цитирует агентство слова Зубера.

Защитник напомнил, что в жалобе речь шла о многочисленных нарушениях прав его подзащитной, допущенных на стадии предварительного расследования.

Ранее другой адвокат Карауловой Сергей Бадамшин заявлял, что данная жалоба будет дополнена в связи с необоснованно жестким приговором. Московский окружной военный суд 22 декабря прошлого года признал Караулову виновной в попытке присоединиться к ИГ, назначив ей наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд РФ 22 марта признал приговор законным. В апреле девушка была этапирована в исправительную колонию №1 в Вологде.