Власти поддержат экспорт медицины и туризма

Правительство опубликовало перечень продукции, работ и услуг, экспорт которых будет поддерживаться в приоритетном порядке. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«В перечень включена продукция гражданского машиностроения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и лесопромышленного комплексов», — отмечается в документе.

Кроме того, власти намерены оказывать поддержку в сферах туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания и ремонта, информационных и компьютерных услуг.

«Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики», — сообщает кабмин.