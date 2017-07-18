Дочерняя компания Alphabet X, входящая в холдинг Alphabet, ранее известный как Google, представила новую версию очков дополненной реальности Google Glass Enterprise Edition. Об этом сообщается в официальном блоге Alphabet X.

В компании отмечают, что новая модель Google Glass рассчитана на корпоративных клиентов и позиционируются как инструмент предприятий, сотрудникам которых удобно получать те или иные сведения, не задействуя при этом руки. В блоге Alphabet X отмечается, что обновленные Google Glass позволят пользователям «быстрее обращаться к справочникам и инструкциям или получать сведения о маршруте».

Предыдущие модели Google Glass использовали на производстве такие «гиганты», как DHL, General Electric и Volkswagen.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple начала разработку собственных очков дополненной реальности. Проект пока находится на ранней стадии разработки. Отмечалось, что в случае, если руководство корпорации решит запустить массовое производство, то первые очки Apple могут быть представлены не ранее 2018 года.