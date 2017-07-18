Власти Москвы согласовали митинг против Роскомнадзора

Столичная мэрия согласовала проведение шествия «За свободный интернет» 23 июля в центре города. Об этом сообщается на сайте партии «Парнас», которая выступает в качестве организатора мероприятия.

Шествие стартует в 14:00 от станции метро «Пушкинская» и пройдет до проспекта Сахарова.

Предполагается, что в акции примут участие до 10 тысяч человек.

Участники шествия выйдут на мероприятие с лозунгами против цензуры в интернете, а также выступят за реабилитацию тех, кого осудили за посты в соцсетях.

Кроме того, организаторы акции хотят призвать к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Отметим, ранее в проведении мероприятия 9 июля было отказано в связи с действием особых мер безопасности во время Кубка конфедераций.